جوارديولا يكشف موقف ثلاثي مانشستر سيتي من لقاء لايبزيج

كشف المدرب الإسباني بيب جورديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، موقف ثلاثي الفريق الأول من خوض لقاء لايبزيج المقررة في دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جوارديولا يكشف موقف ثلاثي مانشستر سيتي أمام لايبزيج:

كان السيتيزنس يفتقد لخدمات الثلاثي برناردو سيلفا وجون ستونز ورودريجو بسبب الإصابة، لكنهما أصبحا جاهزين الآن لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

أكد جوارديولا أن الثنائي بيرناردو سيلفا وجون ستونز سيسافران مع الفريق لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، بعد عودتهما للتدريبات الجماعية مؤخرًا.

كما يعود رودريجو للمشاركة في مباراة الغد، بعد غيابه عن مواجهات نيوكاسل في كأس الرابطة، وولفرهامبتون في الدوري بسبب الطرد في لقاء نوتنجهام فورست.

تعرض بيرناردو سيلفا للإصابة منذ أسبوعين في الشوط الأول خلال مواجهة ريد ستار الصربي، ولم يشارك ستونز منذ مباراة درع الاتحاد أمام أرسنال بأغسطس الماضي.

تقام مباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج مساء غد الأربعاء على ملعب ستاد ريد بول أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال.