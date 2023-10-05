مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأبنوب

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بقرية بني محمديات التابعة لمركز شرطة أبنوب بسبب خصومة ثارية قديمة

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني محمديات، وسقوط قتيل و3 جريح. .

وانتقلت طواقم المركز والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أن “محمد م.” توفي وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين. وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ابنوب المركزي. وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.