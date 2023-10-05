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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأبنوب

صورة موضوعية ارشيفية
صورة موضوعية ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بقرية بني محمديات التابعة لمركز شرطة أبنوب بسبب خصومة ثارية قديمة
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني محمديات، وسقوط قتيل و3 جريح. .

وانتقلت طواقم المركز والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أن “محمد م.” توفي وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين. وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ابنوب المركزي. وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

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