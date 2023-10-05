محافظ جنوب سيناء يناقش التعاون المصري في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وفادي الجنان نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية " مكتب الامم المتحدة للحد من اخطار الكوارث" و اللواء محمد حجازي مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث.

وأشار فودة - خلال كلمته - إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز دائما بانها ليست قائمة فقط على مشاعر الحب والإخوة بل على الفهم الواقعي المتعمق والوثيق لظروف العالم والمنطقة وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، مؤكدا أن ذلك يعطي هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.



ونوه بأن رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المنتدى تعتبر أصدق دليل على تجسيد رؤيته الثاقبة في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث، مؤكدا أن ذلك يرسخ مكانة إمارات دبي في مجال التنمية الحضارية المستدامة.



ويقوم المنتدي بتسليط الضوء على دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

وفي ختام الاجتماع اهدي المحافظ درع محافظة جنوب سيناء لممثلة الامين العام للامم المتحدة.

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