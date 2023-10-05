إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام بطل بلجيكا بالدوري الأوروبي

تترقب الليلة جماهير ليفربول ومحبي النجم المصري محمد صلاح تحقيق إنجازاً جديداً مع "الريدز"، في مواجهة سانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي .

ويستضيف ليفربول في ملعب "أنفيلد" نظيره سانت جيلواز في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن صلاح حال مشاركته ضد سانت جيلواز، فستكون هذه المباراة هي رقم 150 له على ملعب أنفيلد، منذ ارتداء قميص الفريق في 2017، بمختلف البطولات المحلية والقارية.

وهذه المباراة رقم 30 لصلاح في تاريخه على مستوى الدوري الأوروبي والثانية بقميص ليفربول، مقابل 14 مع بازل السويسري و8 لفيورنتينا الإيطالي و6 مع روما.

وسجل صلاح 6 أهداف وصنع 7 آخرين في 29 مباراة باليوروبا ليغ، منها هدف وحيد مع ليفربول و2 بقميص روما الإيطالي، ومثلهما مع بازل، وهدف لفيورنتينا.

وصنع صلاح 5 أهداف في الدوري الأوروبي لزملائه في بازل، وهدفاً أثناء تمثيل "فيولا" ومثله مع "الجيالوروسي".

كما أنها المرة الأولى التي سيواجه فيها ليفربول منافسه " سانت جيلواز" ويصبح المنافس الأوروبي رقم 136 في تاريخ بطل إنجلترا الأسبق.

ولم يخسر ليفربول في ملعبه أنفيلد بالدوري الأوروبي منذ السقوط بنتيجة 2-3 أمام أودينيزي الإيطالي في أكتوبر 2012.

وخاض ليفربول 15 مباراة عبر تاريخه ضد الفرق البلجيكية فاز في 12 وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة فقط.