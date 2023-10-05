محمد صلاح يقود مثلث الرعب... تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة سانت جيلواز

يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الخميس نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2023/2024.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة سانت جيلواز

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: هارفي أيون، واتارو إندو، جرافنبارش.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

وبحسب موقع "ذيس إز أنفيلد"، فإن تدريبات ليفربول شهدت غياب الرباعي تياجو ألكانتارا، ولاعب خط الوسط ستيفان بايتيتش، وكونور برادلي، وبالطبع كودي جاكبو الذي تعرض للإصابة أمام توتنهام.

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق المصري علي محمد علي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

وست هام يونايتد أمام فرايبورج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

ريال بيتيس أمام سبارتا براج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

أريس ليماسول أمام جلاسكو رينجرز، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1.

أتلانتا أمام سبورتينج لشبونة، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 4.

برايتون أمام مارسيليا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

أياكس أمستردام أمام أيك أثينا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

روما أمام سيرفيت، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

سلافيا براج ضد شيريف تيراسيول، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

ليفربول أمام سانت جيلواز، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

تولوز أمام لاسك لينز، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

بايرن ليفركوزن ضد مولده، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

فياريال أمام رين، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.