روسيا تُعلن تجنيد 38 ألف متطوع للقتال في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تجنيد 38 ألف متطوع خلال الشهر الماضي للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة استعدادهم لتنفيذ المهام القتالية.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عقب اجتماعه مع القادة العسكريين في مقر المجموعة المشتركة لقوات روسيا: "خلال هذا الوقت (في الشهر الماضي) قمنا بتجنيد 38 ألف متطوع، ويأتي الناس متحمسين للغاية ومستعدين لتنفيذ المهام القتالية، البعض يملكون خبرة قتالية، لأن العديد من المتطوعين، بعد إتمامهم فترة عقد مدته ستة أشهر، يعودون للمرة الثانية، وهناك من يعود للمرة الثالثة".

وأضاف: "الكثير من النساء يتطوعن للانضمام إلى القوات العاملة في منطقة العمليات الخاصة، ولا يتأخرن عن الرجال في مستوى أداء المهام هناك".

كما أعلن شويجو تشكيل تسعة أفواج من قوات الاحتياط يجري تجديدها بمتعاقدين للعمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا. ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الوزير الروسي قوله "لدينا تسعة أفواج يجري تدريبها وتجديدها بشكل طبيعي ومستمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الدفاع الروسي جولة تفقدية لعمليات التدريب القتالي التي يقوم بها الجنود المتطوعون والمتعاقدون من وحدات احتياطي الجيش القتالي في روسيا بمعسكرات التدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التدريبات في المعسكرات تتم بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية المكتسبة من خلال مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة.

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