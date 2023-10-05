روسيا: أوكرانيا قصفت منطقة بيلجورود أكثر من 70 قذيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت اليوم الخميس، أكثر من 70 قذيفة من ذخيرة مختلفة، على منطقة بيلجورود الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكد حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق «تيليجرام» «في منطقة فالويسكي، أطلق العدو 36 قذيفة من منظومة صواريخ غراد المتعددة الإطلاق على قرية بوركي، وثلاث قذائف مدفعية على قرية بيشانكا، وأربع قذائف هاون على قرية نوفوبتروفكا، وثماني قذائف مدفعية على قرية فيريجوفكا».

وكتب: «وسقطت سبع قذائف مدفعية على قرية دوبروفكا، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من مستوطنات المنطقة»، مستطردا أنه في منطقة شيبيكينسكي، تم إطلاق قذيفتي هاون على موروم، وتم إسقاط ذخائر شظايا من طائرة بدون طيار. كما هاجم العدو القرية بطائرة انتحارية بدون طيار.

ولم تقع إصابات، فيما تضررت إحدى مرافق البنية التحتية للاتصالات، وتعرضت قرية نوفايا تافولجانكا لقصف بقذائف الهاون خمس مرات دون وقوع إصابات أو أضرار، وفي قرية سيريدا، سقطت شظايا ذخيرة من طائرة بدون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار.

وذكر في منطقة بيلجورود تعرضت قرية جورافليفكا لقصف مدفعي مرتين ولم تقع إصابات أو أضرار، وبعد أعمال الدفاع الجوي في قرية شيشينو تم تسجيل الأضرار التالية: نوافذ أحد المنازل الخاصة وقال الحاكم: «تحطمت، ولحقت أضرار بأربع سيارات، كما تضررت سيارة في قرية سيفريوكوفو».

وبحسب جلادكوف، فقد تعرضت أطراف قرية بلوتفيانكا للقصف بقذائف الهاون مرتين في منطقة فولوكونوفسكي، بينما أسقطت القوات الروسية في منطقة جرايفورونسكي طائرتين بدون طيار للعدو في قرية نوفوسترويفكا-فتوريا، ولم تقع.