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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فودة يشارك في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الطريق نحو مدن أكثر مرونة"

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الطريق نحو مدن أكثر مرونة" وذلك على هامش فعاليات  منتدى المرونة العالمى بدبى وعرض المحافظ تجربة مدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ كوب 27.

 وشارك في الندوة عدد من كبار الشخصيات العالمية، ومنهم الدكتور محمد دومان، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والدكتورة باتريشيا مكارني، المديرة التنفيذية ورئيسة المجلس العالمي لبيانات المدن والدكتورة نهال حنفي، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجينو فان بيغن الأمين العام لمنظمة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة.

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الجريدة الورقية