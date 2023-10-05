الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البلشي: نقدم الدعم الكامل للصحفيين السودانيين

جانب من اجتماع وفد
جانب من اجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تقديم كامل الدعم للزملاء الصحفيين السودانيين المتواجدين في مصر، وذلك من خلال فتح أبواب النقابة المصرية أمامهم لتسهيل مهام عملهم.

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وجدي زين الدين وأمجد مصطفى ومحمد الباز في ندوة بثقافية الصحفيين

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نقابة الصحفيين تستضيف اجتماع اتحاد الصحفيين العرب

وأوضح خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب، بأنه تم توجيه الدعوة للزملاء من السودان من أجل التواجد في مركز تدريب النقابة، ليكون مكان عمل خاصة وأن أغلبهم فقدوا مكاتب الصحف.

وأضاف: "ننسق أيضًا مع الجهات المعنية لخدمة الزملاء السودانين أثناء تواجدهم في مصر، فضلًا عن الإعداد لتنظيم تدريب موسع للصحفيين اليمنيين داخل مركز التدريب، إنطلاقًا من دور النقابة المصرية في دعم الأشقاء العرب".

واستضافت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. 

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب. 

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها: "رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  ومؤسسة الأهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل

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