تنظيم الاتصالات يعقد مؤتمر المائدة المستديرة الثاني للمرأة الافريقية بمشاركة 15 دولة

اختتمت فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الثاني للمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي انعقد بمشاركة 32 سيدة من الخبراء والمختصين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 15 دولة إفريقية، في إطار تنفيذ خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرامية إلى بناء الكوادر البشرية الإفريقية في مجال تنظيم الاتصالات، وتبادل الخبرات والممارسات الفنية والتجارية مع نظرائهم بهيئات تنظيم الاتصالات في القارة الإفريقية، وتعزيزًا لدور المرأة المصرية والإفريقية ودعم مشاركتها الإيجابية في كافة المجالات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع توجهات الدولة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية.

وعلى هامش المؤتمر استضاف الجهاز حلقة نقاشية تحت عنوان "تمكين المرأة الإفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، حيث تناولت الحلقة النقاشية التحديات التي تواجه المرأة في قطاع الاتصالات، والموضوعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان إتاحة الموارد والفرص الوظيفية أمامها، وأهمية تحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا وشمولًا، وذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ المصري والمهندسة عبير خضر رئيس قطاع الامن السيبراني البنك الأهلي المصري، والدكتورة منى مراد رئيس مجلس إدارة شركة On Air Group Company، والمهندسة زينة المقدم نائب الرئيس للتنظيم بشركة ViaSat والأستاذة شادن خلاف رئيس السياسة العامة (شمال أفريقيا) بشركة Meta.