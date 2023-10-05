بعد الغارات التركية.. وزير الدفاع العراقي يصل أنقرة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الدفاع ثابت العباسي وصل إلى أنقرة في زيارة رسمية إلى البلاد، لبحث قضايا الأمن والدفاع الثنائيين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية، فيما أكدت وسائل الإعلام التركية أنه سيلتقي بنظيره التركي يشار جولر.

وشنت تركيا ضربات جوية في شمال العراق على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وفجر مهاجمان قنبلة بالقرب من مبان حكومية في العاصمة التركية صباح يوم الأحد. وقتل المهاجمان وأصيب شرطيان.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته.

غارات جوية في العراق

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، إن غارات جوية أدت إلى تدمير 22 هدفاً، تتكون من كهوف وملاجئ ومستودعات، كان يستخدمها حزب العمال الكردستاني.

وأكد الجيش التركي استهداف مواقع لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق منذ الأحد، حيث توجد قواعد خلفية لهم.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف في وقت سابق، أن منفذي الهجوم الذي أدى إلى إصابة شرطيين، في أنقرة تدربا في سوريا، متعهداً الانتقام من المقاتلين الموجودين في شمال سوريا وشمال العراق.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، على منصة إكس مقطع فيديو، لضربات نفذت مساء الثلاثاء، على أهداف يعتقد أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

العراق يندد

وندد العراق بالضربات الجوية التركية، وقال رئيسه عبد اللطيف رشيد إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لحل هذه المشكلة.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية وتنفذ بانتظام ضربات جوية في شمال العراق.

كما أرسلت تركيا قوات خاصة وأقامت قواعد عسكرية على الأراضي العراقية لدعم هجماتها.

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