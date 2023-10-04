رئيس وزراء العراق يزور العاصمة الروسية موسكو قريبًا

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، زيارة العاصمة الروسية "موسكو" يوم الثلاثاء المُقبل 10 أكتوبر، حسبما أفاد مصدر حكومي عراقي، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله: "رئيس الوزراء سيزور موسكو يومي 10 و11 أكتوبر الجاري".

وأضاف المصدر أن السوداني سيغادر بغداد يوم 9 أكتوبر، ويعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أكتوبر الجاري.

هذا وبحث معاون الرئيس الروسي إيغور ليفيتين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات الروسية العراقية، وزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.

ونقل ليفيتين تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وهنأ السواداني بالعيد الوطني العراقي، مؤكدا رغبة روسيا في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والأصعدة.

طائرات تركية تقصف معاقل حزب العمال الكردستاني في العراق

قصفت "طائرات تركية"، عددًا من معاقل حزب العمال الكردستاني شمال محافظة السليمانية بالعراق، حسبما أفادت صحيفة "اللواء" اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها شنت غارات جوية استهدفت معاقل لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ودمرت 20 هدفا، فيما يبدو أنه رد فعل على هجوم في أنقرة ألقت الداخلية التركية باللائمة فيه على عناصر تابعة للحزب.

وأبانت وزارة الداخلية التركية، أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" على المديرية العامة للأمن العام في أنقرة ينتمي لحزب العمال الكردستاني.

تركيا تُعلن تطورات بشأن الهجوم الإرهابي على مقر الداخلية في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، أن الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا، مُؤكدًا أن مواقع العمال الكردستاني أصبحت أهدافًا مشروعة للجيش التركي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "نتيجة لتحريات قواتنا الأمنية، ثبت أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في أنقرة قدما من سوريا، وتم تدريبهما هناك".