طائرات تركية تقصف معاقل حزب العمال الكردستاني في العراق

قصفت "طائرات تركية"، عددًا من معاقل حزب العمال الكردستاني شمال محافظة السليمانية بالعراق، حسبما أفادت صحيفة "اللواء" اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها شنت غارات جوية استهدفت معاقل لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ودمرت 20 هدفا، فيما يبدو أنه رد فعل على هجوم في أنقرة ألقت الداخلية التركية باللائمة فيه على عناصر تابعة للحزب.

وأبانت وزارة الداخلية التركية، أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" على المديرية العامة للأمن العام في أنقرة ينتمي لحزب العمال الكردستاني.

تركيا تُعلن تطورات بشأن الهجوم الإرهابي على مقر الداخلية في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، أن الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا، مُؤكدًا أن مواقع العمال الكردستاني أصبحت أهدافًا مشروعة للجيش التركي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "نتيجة لتحريات قواتنا الأمنية، ثبت أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في أنقرة قدما من سوريا، وتم تدريبهما هناك".

حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا

وأضاف أنه "من الآن فصاعدا، كل مواقع البنية التحتية والفوقية، والطاقة التابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، هي أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

وشدد على أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي في أنقرة "سيكون واضحا للغاية"، مضيفا: "سيندم الإرهابيون مرة أخرى على ارتكاب مثل هذا العمل".