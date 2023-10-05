سموحة يواجه المقاولون الليلة بالدوري.. الموعد والقناة الناقلة

يلتقي فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق سموحة بقيادة أحمد سامي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، والتي يحتضنها استاد الإسكندرية.

موعد مباراة سموحة والمقاولون العرب والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة سموحة ضد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع على قناة أون سبورت1 بتعليق مؤمن حسن.

ترتيب سموحة والمقاولون العرب في الدوري المصري

يخوض فريق سموحة لقاء اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر، برصيد نقطة وحيدة حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز.

قائمة سموحة لمواجهة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد.