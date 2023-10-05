الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة طبية بالعاشر من رمضان ضمن مبادرة "حياه كريمة"

قافلة طبية ضمن مبادرة
قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس ولمدة يومان، قافلة طبية شاملة بالحي الـ 16 بمدينة العاشر من رمضان وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، ضمت تخصصات طبية مختلفة، وإجراء التحاليل الطبية للحالات المقرر لها.


 


 

وجه وكيل الوزارة بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.


 


 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها: الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

مواد متعلقة

بلدية المحلة في صدام مع زد اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

المتهم بإنهاء حياة سائق مصنع أبوالنمرس: شتمته وضربته بالنار وسرقت السيارة

رسالة ماجستير تناقش تخطيط التعاقب الوظيفي في مكتبات جامعة جنوب الوادي

الأرصاد توضح حقيقة سقوط أمطار على القاهرة اليوم الخميس
الجريدة الورقية