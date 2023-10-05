فقرة تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد و محمد صبحي و عبدالرحمن نفاد و معاذ علاء، فقرة تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقام الحراس بأداء بعض الجوانب الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس .

وحرص عبدالمنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.

تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة لثنائي الفريق

خاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" و محمد صلاح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك في ظل مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

و أدى "ايشو" و محمد صلاح بعض التدريبات التأهيلية و الاستشفائية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة و بعدها استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركان في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو منعا لتعرضهما للارهاق.

فقرة تأهيلية خاصة

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، حصة تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني بشكل تدريجي وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين ،في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل.

و أدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.