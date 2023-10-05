أخر موعد اليوم.. خطوات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي عن انتهائه اليوم من استقبال رغبات تسجيل تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة لطلاب تنسيق المراحل الثلاثة من الثانوية الحكومية.

وأكد مكتب تنسيق القبول في الجامعات، أنه سيتم غلق باب تسجيل طلبات التحويل بين المعاهد والكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما أكد مكتب التنسيق أيضًا أن هناك فرصة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأزهرية لتسجيل رغبات تنسيق كليات ومعاهد التعليم العالى، شريطة أن يكون المجموع الاعتبارى للدرجات في الشهادة الثانوية الأزهرية هو أساس المفاضلة بين الطلاب فى القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية أو معهد.

ومن المقرر عقب غلق باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، أن تبدأ أعمال الفرز والتوزيع للرغبات وإعلان النتائج خلال 72 من غلق باب التسجيل، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وتستعرض "بوابة الوفد" في السطور التالية خطوات التسجيل لتقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 قبل غلق التسجيل اليوم:

الدخول على رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من هنـــــــــــــــــــــــــــا

النقر على خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تقليل الاغتراب.

تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها.

إدخال رقم الدخول الخاص به.

كتابة الرقم السري.

كتابة الرقم التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة.

النقر على اختيار قائمة جديدة واختيار تقليل الاغتراب.

إدخال الكلية أو المعهد.

إدخال الرقم القومي مرة أخرى.

كتابة الرقم السري مرة أخرى.

كتابة الرقم التأكيدي مرة أخرى.

الضغط على تسجيل.

طباعة ورقة تقليل الاغتراب.