رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب.. بعد إعلانها

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن نتيجة تقليل الاغتراب وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة، وذلك استعدادًا للتقديم للجامعات.



وفتحت وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 يوم الأحد قبل الماضي، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب:

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

الضغط على كلمة استعلام

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري

الضغط على استعلام

تظهر النتيجة للطلاب أمام الشاشة



شروط تقليل الاغتراب



حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.

استيفاء قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

عملية التحويل تتم لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ورقى.

%10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.