عاجل
فرض حظر التجول بمنطقة دونيتسك الأوكرانية
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات المتناظرة بجامعة الأزهر غدًا

الدكتور محمد الشربيني
الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر

 تقرر فتح باب تقليل الاغتراب، غدًا الإثنين 25 من سبتمبر 2023م، بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة ولمدة  48 ساعة إلكترونيًّا؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب تقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب والطالبات في كليات جامعة الأزهر.

txt

توصيات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور

txt

رئيس جامعة الأزهر: ميراثنا الإسلامي عامر بالمواقف التاريخية

 وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب يكون إلكترونيًّا ولمدة 48 ساعة.

الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

 كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، لافتًا إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.

https://www.azu.edu.eg/AzMigration2023/

الجريدة الورقية