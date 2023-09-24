فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات المتناظرة بجامعة الأزهر غدًا

تقرر فتح باب تقليل الاغتراب، غدًا الإثنين 25 من سبتمبر 2023م، بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة ولمدة 48 ساعة إلكترونيًّا؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب تقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب والطالبات في كليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب يكون إلكترونيًّا ولمدة 48 ساعة.

الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، لافتًا إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.

https://www.azu.edu.eg/AzMigration2023/