جوجل يحتفل بيوم المعلم العالمي

يحتفل محرك البحث العالمي"جوجل"، اليوم الخميس الخامس من أكتوبر بيوم المعلم العالمي وذلك من خلال تغيير الوجهة الرئيسية الخاصة به بوضع رموز تشير إلى المعلمين والدراسة وطرق التعلم لتكريمهم والاحتفال بهم.

يوم المعلم العالمي

وكانت الرسوم عبارة عن جسد معلم يحمل كتابًا ورأسه على شكل الشمس، ويقوم بيد أخرى بسكب الماء على طالب صغير، يكبر ويترعرع بعد سكب الماء عليه.

منظمة اليونسكو

وقد أعلنت منظمة اليونسكو يوم 5 أكتوبر يومًا عالميًا للمعلمين، وذلك لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

تقدير دور المعلمين

وتهدف احتفالات يوم المعلم العالمي إلى تقدير دور المعلمين في المجتمع والتأكيد على أهمية التعليم في التنمية البشرية.