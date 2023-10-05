الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جوجل يحتفل بيوم المعلم العالمي

جوجل يحتفل بيوم المعلم
جوجل يحتفل بيوم المعلم

يحتفل محرك البحث العالمي"جوجل"، اليوم الخميس الخامس من أكتوبر بيوم المعلم العالمي وذلك من خلال تغيير الوجهة الرئيسية الخاصة به بوضع رموز تشير إلى المعلمين والدراسة وطرق التعلم لتكريمهم والاحتفال بهم.

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يوم المعلم العالمي 

وكانت الرسوم عبارة عن جسد معلم يحمل كتابًا ورأسه على شكل الشمس، ويقوم بيد أخرى بسكب الماء على طالب صغير، يكبر ويترعرع بعد سكب الماء عليه.

منظمة اليونسكو  

وقد أعلنت منظمة اليونسكو يوم 5 أكتوبر يومًا عالميًا للمعلمين، وذلك لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

تقدير دور المعلمين 

وتهدف احتفالات يوم المعلم العالمي إلى تقدير دور المعلمين في المجتمع والتأكيد على أهمية التعليم في التنمية البشرية.

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