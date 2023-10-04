النائب أيمن محسب يتقدم بأول طلب إحاطة لوزير التعليم بدور الانعقاد الرابع

«بعد تأخر تسليم الكتب المدرسية»

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية فى الكثير من مدارس الجمهورية مما يؤثر سلبا على الخريطة الزمنية المعدة سلفا لإنهاء المقررات الدراسية.

وقال «محسب»، فى طلبه، إنه تلقى على مدار الأيام الماضية شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية إلى الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية فى الكثير من مدارس الجمهورية، فى الوقت الذى أكد فيه وزير التعليم أن الكتب وصلت بالفعل إلى المدارس، وأنه لا تأخير فى تسليمها إلى الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر بات متكررا فى كل فصل دراسى.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل كانت بداية العام الدراسى مفاجأة للوزارة؟ وكيف سيتم التعامل مع تأثير هذا التأخر على الجدول الزمنى الذى تم وضعه من قبل الوزارة للانتهاء من المقررات الدراسية؟، مشيرا إلى حجم الضغط الذى يشعر به أولياء الأمور مع بداية العام الدراسى، خاصة أن المعلمين اضطروا بالفعل لشرح المنهج قبل وصول كتب الوزارة، وهو الأمر الذى يدفع البعض لشراء الكتب الخارجية لكى يتمكن أبناؤهم من تحصيل الدروس أولا بأول، وعدم تراكمها عليهم، مما يزيد من الأعباء المادية على الأسر، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.

وأوضح «محسب»، أن وزارة التعليم اتخذت قرارا إيجابيا بتخفيف المناهج بما يتوافق مع المدة الزمنية للفصل الدراسى، لكن يبدو أن تأخر تسليم الكتب المدرسية سيحافظ على حالة الضغط التى يتعرض لها الطلبة سنويا، مطالبا وزير التعليم بالكشف عن أسباب تأخر وصول الكتب إلى الكثير من المدارس حتى الأن رغم انطلاق الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الأول، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء تسليم الكتب لجميع المراحل بنهاية الأسبوع الجارى حتى تنتظم العملية التعليمية وفقا للخريطة المحددة سلفا.