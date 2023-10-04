الدكتورة أمل إبراهيم قائما بأعمال وكيل كلية الألسن بالفيوم لشئون التعليم

أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بقيام الدكتورة أمل إبراهيم كامل بديع، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يوم علمى

ومن جهه أخرى شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان فى جامعة الفيوم، والدكتور هيثم عمرو وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "Evidence and Trends for Implant Site Development " الذي نظمته إدارة التعليم المستمر بالكلية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة السيمنار بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد جمال أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والدكتور كريم فوزي أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، والدكتور وليد عباس أستاذ مساعد أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وتحدثت الندوة عن التعريف بالطرق والتقنيات الحديثة في مجال علم اللثة واستخدام الخلايا الجزعية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

ونظمت كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الجمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا قاسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رغدة الصاوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب الجدد والقدامى، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

ورحبت الدكتورة صفاء أحمد بالطالبات الجدد مهنئة بالعام الجامعي الجديد، وموجهة الطالبات بالتميز وبذل الجهد والحرص على التدريب المستمر.

وأكدت أهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية متمنية التوفيق لجميع الطالبات.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية والغنائية لطالبات الكلية بمشاركة عدد من طلاب كورال الجامعة.