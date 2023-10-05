ولي العهد السعودي يكشف أسباب رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "واس" أن النهضة في السعودية "جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وتابع: "يشكل هذا الإعلان (الرغبة في استضافة مونديال 2034) خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيدا حقيقيا لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، كما يؤكد التزامها في تطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم، إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم".

وأكد ولي العهد السعودي أن "النجاح في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية، وفوز المملكة باستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة، خير شاهد على المكانة المميزة التي وصلت إليها بلادنا، بما يجعلها موطنا مثاليا مميزا لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم".

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، نية بلاده الترشح لاستضافة مونديال 2034.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي في بيان أن هذا الترشيح يعد "لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

وجاء هذا البيان بعيد إعلان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية، داعيا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.