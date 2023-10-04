مانشستر سيتي يتقدم على لايبزيج بالهدف الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على لايبزيج بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل فيل فودين هدف تقدم السيتي بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من أورتيجا، كارسون، فيليبس، ستونز، ناثان آكي، كوفاسيتش، دوكو، ألفاريز، جوميز، نونيز، بوب.