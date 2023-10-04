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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على لايبزيج بالهدف الأول

فودين لاعب مانشستر
فودين لاعب مانشستر سيتي

تقدم فريق مانشستر سيتي على لايبزيج بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزج بدوري الأبطال

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم في دوري أبطال اوروبا

سجل فيل فودين هدف تقدم السيتي بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من أورتيجا، كارسون، فيليبس، ستونز، ناثان آكي، كوفاسيتش، دوكو، ألفاريز، جوميز، نونيز، بوب.

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