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الخميس 05 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على لايبزيج بهدف فودين

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا على لايبزيج بهدف دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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مانشستر سيتي يتقدم على لايبزيج بالهدف الأول

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جوارديولا يكشف موقف ثلاثي مانشستر سيتي من لقاء لايبزيج

سجل فيل فودين هدف تقدم فريق مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من أورتيجا، كارسون، فيليبس، ستونز، ناثان آكي، كوفاسيتش، دوكو، ألفاريز، جوميز، نونيز، بوب.

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