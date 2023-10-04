الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على لايبزيج بهدف فودين

أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا على لايبزيج بهدف دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل فيل فودين هدف تقدم فريق مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من أورتيجا، كارسون، فيليبس، ستونز، ناثان آكي، كوفاسيتش، دوكو، ألفاريز، جوميز، نونيز، بوب.