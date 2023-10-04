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الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قتل زوجته وحاول التخلص من حياته.. تفاصيل صادمة في جريمة حدائق القبة

المتهم بإنهاء حياة
المتهم بإنهاء حياة زوجته بحدائق القبة

قال محمد، 33 سنة، شاهد عيان على واقعة إنهاء حياة ربة منزل بحدائق القبة على يد زوجها، المتهم يعمل موظف بوزارة الأوقاف، وفي الساعة العاشرة مساء خرج طفل يصرخ ويقول "أمي بتنزف دم"

 

وتابع الشاهد لـ محرر الوفد، هرولت سريعا إلى الشقة التي أتى منها الصغير الخائف، لأجد والدته نائمة على وجهها وبها جرح نافذ في الرقبة، والأرض تحولت لبركة دماء.

مسرح الجريمة 

صمت محمد دقائق، وأكمل حديثه المنظر يشيب " منى اتقتلت"، لم أتحمل وخرجت مسرعا من الشقة لأجد قطرات الدماء على السلم.

 

تتبع محمد آثار الدماء ليصل إلى "أحمد. ع" المتهم وزوج المجني عليها، موضحا أنه وجده يجلس على حافة سطح المنزل، ويمسك في سكين تقطر الدماء منه.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الحدائق بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها في شارع جانبي من ترعة القبة.

 

وانتقلت قوة أمنية وبرفقتهم سيارة الإسعاف، وتبين وفاة السيدة بجرح نافذ في الرقبة، وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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