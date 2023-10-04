الأهلي يتخطى إنبي بثلاثية مستحقة إلى نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مباراة نهائي كأس مصر عقب الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراته مام إنبي متقدماً بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

سيطر الأهلي بشكل واضح على وسط الملعب منذ الدقيقة الأولى بينما تراجع إنبي إلى وسط ملعبه لإغلاق المساحات امام الهجوم الأحمر المتوقع.

وكاد حسين الشحات أن يترجم التفوق الأهلاوي بهدف مبكر إلا أن تسديدته إرتدت من القائم الأيسر للحارس البلعوطي، ثم سدد موديست كرة قوية برأسه مرت إلى جوار القائم.

إستمرت سيطرة الأهلي لكن دون خطورة كبيرة على دفاعات إنبي الذي بدأ في التحسن على المستوى الهجومي وأصبحت مرتداته تشكل إزعاجاً على دفاعات الأهلي.

وفي الدقيقة 33 نجح علي معلول في تسجيل أول أهداف الأهلي من ركلة جزاء، ليواصل الأهلي سيطرته حتى صافرة نهاية الشوط.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط قوي بحثاً عن إضافة المزيد من الأهداف وحسم نتيجة اللقاء لصالحه.

وفي الدقيقة 54 ينجح الفرنسي موديست في تسجيل ثاني أهداف الأهلي وأول أهدافه مع الفريق بعد إنفراد تام بحارس المرمى.

تحسن أداء إنبي بعد الهدف الثثاني عقب إجراء تامر مصطفى المدير الفني عدة تغييرات هجومية.

وأهدر رفيق كابو فرصة خطيرة بعدما مرت رأسيته بجوار القائم الأيسر ثم ضاعف فرصة أخرى خطيرة بعدرأسية من البديل الخطير أحمد أمين أوفا.

ونجح محمد الشناوي في التصدي لأخطر فرص إنبي خلال اللقاء بعد ابعاده لانفراد كامل من أوفا.

أجرى مارسيل كولر عدة تغييرات استعاد بها الاهلي توازنه ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 98 لتنتهي المباراة بتأهل الأهلي الي المباراة النهائية.