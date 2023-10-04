إمام عاشور يسجل هدفه الاول بقميص الأهلي في شباك إنبي

عزز فريق الأهلي تقدمه أمام نظيره إنبي بتسجيل ثالث الأهداف لتصبح النتيجة 3-0 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ونجح إمام عاشور في تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي في الدقيقة 87 بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق البترولي.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.