جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزج بدوري الأبطال

كشف المدرب الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي للمواجهة القوية أمام نادي لايبزيج والتي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب ستاد ريد بول أرينا.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

خط الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

البدلاء: أورتيجا، كارسون، فيليبس، ستونز، ناثان آكي، كوفاسيتش، دوكو، ألفاريز، جوميز، نونيز، بوب.

تشكيل مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نادي لايبزيج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادي عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

ويمكنكم من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج عبر قنوات beIN Sports HD 4 بتعليق حفيظ دراجي.