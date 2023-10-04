الأهلي يتقدم على إنبي بهدف معلول في الشوط الأول

كأس مصر..

أنهى الفريق الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراته مام إنبي متقدماً بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

سيطر الأهلي بشكل واضح على وسط الملعب منذ الدقيقة الأولى بينما تراجع إنبي إلى وسط ملعبه لإغلاق المساحات امام الهجوم الأحمر المتوقع.

وكاد حسين الشحات أن يترجم التفوق الأهلاوي بهدف مبكر إلا أن تسديدته إرتدت من القائم الأيسر للحارس البلعوطي، ثم سدد موديست كرة قوية برأسه مرت إلى جوار القائم.

إستمرت سيطرة الأهلي لكن دون خطورة كبيرة على دفاعات إنبي الذي بدأ في التحسن على المستوى الهجومي وأصبحت مرتداته تشكل إزعاجاً على دفاعات الأهلي.

وفي الدقيقة 33 نجح علي معلول في تسجيل أول أهداف الأهلي من ركلة جزاء، ليواصل الأهلي سيطرته حتى صافرة نهاية الشوط.