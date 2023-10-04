سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، علي حريق نشب داخل مطعم بكوتسيكا بمنطقة المعادي دون وقوع إصابات، وتوالت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق نشب داخل مطعم بالمعادي

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم كريب بكوتسيكا بمنطقة المعادي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، إثر تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كارتة حلوان بحوالي 10 كيلو اتجاه بنى سويف.

بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مقر الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاح اللازم، كما تم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حريق 3 عقارات في إحدى قرى أطفيح.

واندلع حريق في 3 عقار بإحدى قرى أطفيح مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بـ 3 عقارات بقرية صول بأطفيح، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

وكشف الفحص الاولي باصابة 3 اشخاص بحالات اختناق حيث نشب حريق في عقار ثم امتدت النيران إلى عقارين مجاورين.

اصابة 15 شخص في انقلاب الأوتوبيس الخاص بمركز شباب شرق حلوان

كما أصيب 15 شخصا إثر انقلاب الأوتوبيس الخاص بمركز شباب شرق حلوان بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس على متنه أعضاء فريق مركز شباب شرق حلوان اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.