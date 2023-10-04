وفاة شاب محترقا في حريق نشب في منزله بالشرقية

توفي شاب في العقد الثانى من العمره، متأثرا بإصابته بحروق متعددة بالجسم، نتيجة حريق نشل فى منزله بنطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية السلطان غريب التابعة لمركز أبوكبير.

على الفور، انتقل رجال مركز الشرطة، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران، واخمادها، ومنع امتدادها الى المساكن الملاصقة.

وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن وفاة شاب يدعى "عبد الله

ف. ع" فى العقد الثانى من العمر، محترقا من آثار الحريق الذي التهم محتويات المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأشارت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.