الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس مصر.. علي معلول يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام إنبي

علي معلول
علي معلول

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف التقدم في شباك نظيره إنبي لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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أيمن الشريعي يؤازر إنبي في مواجهة الأهلي

وسجل علي معلول أول الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد قرار من حكم المباراة إثر تعرض المالي اليو ديانج للعرقلة داخل المنطقة.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر 

 حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: أنتوني موديست. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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