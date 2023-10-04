تشكيل ميلان الرسمي لصدام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

كشف ستيفان بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره بوروسيا دورتموند في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: يونس موسى، تيجاني ريجنديرز، توماسو بوبيجا

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رفائيل لياو

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق ميلان ونظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال اليوم، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس 3.