عبير موسي في قبضة الأمن.. ماذا فعلت؟

تصدرت الناشطة والسياسية التونسية عبير موسي مؤشر البحث العالمي جوجل، بعدما أعلن محامي رئيسة الحزب الدستوري القبض عليها عندما كانت تقدم تظلماً لمكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.

توقيف موسي بسبب الاعتداء قصد إحداث الفوضى

بينما قال رئيس فرع المحامين في تونس العروسي زقير: إنه تم الاحتفاظ بموسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى.

واعتبر محاميها نافع العريبي، أن ما حدث عملية اختطاف من أمام قصر الرئاسة، لافتاً إلى أنها محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي.

فيما كشفت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.

تجمع العشرات من أنصارها الغاضبين

وتجمع العشرات من أنصارها الغاضبين، أمام مركز الشرطة، مرددين شعارات لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب، وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

رفض تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية

وفي السياق ذاته أفادت موسي أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في سبتمبر الماضي.

وقالت عبير في تسجيل مصور: توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي، كما اعتبرت تلك الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقاً من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.