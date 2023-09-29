إيطاليا تُحدد موعد صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لـ "تونس"

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ميلوني"، صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لـ "تونس" الأسبوع المُقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة فاليتا، حيث تشارك في أعمال "يوروميد 9": "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.. إنها إشارة ملموسة".

كما شددت رئيسة الوزراء الإيطالية على الحاجة إلى استئناف الشراكة مع تونس التي "تعطي إشارات مريحة"، مشيرة إلى "إنه نموذج يجب استخدامه بشكل عام مع دول شمال إفريقيا".

وأعلنت الرئاسة التونسية، في شهر يوليو الماضي، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وثمن الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم شهر يوليو الماضي، مجهودات الطرف الإيطالي من أجل عقد مؤتمر في روما بشأن مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا أن "الحل الوحيد للوضع غير الانساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعيا وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج".

بوتين يُعزي إيطاليا في وفاة رئيسها السابق جورجو نابوليتانو

أعرب الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، عن تعازيه لنظيره الإيطالي "سيرجيو متاريلا"، في وفاة رئيس البلاد السابق جورجو نابوليتانو، الذي تُوفي أمس الجمعة عن عُمر ناهز 98 عامًا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وكتب بوتين في برقية أرسلها لمتاريلا اليوم السبت ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "لقد توفي رجل دولة بارز ووطني حقيقي لإيطاليا. في شبابه، حارب جورجيو نابوليتانو بشجاعة ضد الفاشية في صفوف المقاومة، ثم خدم بلاده بإخلاص لسنوات عديدة، بما في ذلك في منصب الرئيس ومناصب حكومية عليا أخرى".