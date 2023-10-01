تونس: إحباط 52 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة بولاية صفاقس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الحملة الأمنية واسعة النطاق التي جرت في ولاية صفاقس من يوم 27 إلى 29 سبتمبر الجاري أسفرت عن إحباط 52 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأفادت الداخلية - في بيان اليوم - بأنه تم خلال العمليات ضبط 216 تونسيا و667 من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 من جنسيات مختلفة وتمّ الاحتفاظ بـ 41 منهم، وإحباط 10 محاولات اجتياز الحدود البحرية وإلقاء القبض على 26 شخصا من بينهم 14 فردا من دول إفريقيا، جنوب الصحراء والساحل، كما تمّ ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة والاحتفاظ ب32 فردا منهم.

وأشارت إلى أنه تم حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 44 ألف دينار و1250 يورو و14 سيارة و 3 شاحنات، و 20 سترة نجاة و57 هاتفا جوالا وإتلاف مركبين حديديين، إضافة إلى الاحتفاظ بـ 22 شخصا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من أجل دخول الأراضي التونسية عبر معابر غير رسمية.