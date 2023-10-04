فيفا يعلن تفاصيل فتح باب الترشح لإستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح لدول الاتحاد الأسيوي و الاتحاد الأوقيانوسي، لإستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم الاتفاق أيضًا على أنه تماشيًا مع مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية وتأمين أفضل ظروف استضافة ممكنة للبطولات، سيتم إجراء عمليات تقديم العطاءات لنسختي 2030 و2034 بشكل متزامن، مع الاتحادات الأعضاء في "فيفا" من أراضي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و الاتحاد الأوقيانوسي.

وقرر فيفا منح المغرب حق استضافة بطولة كأس العالم 2030 والتي ستقام في 6 دول مختلفة في 3 قارات.

وأشار فيفا، أنه تمت الموافقة على منح المغرب حق استضافة مونديال 2030 سيجمع بين الست دول وهم المغرب، البرتغال، إسبانيا، على أن تقام 3 مباريات فقط في هذه البطولة في 3 دول وهم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

أعلنت دولة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، عن حصولها على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

الديوان الملكي يعلن استضافة المغرب لكأس العالم 2030



وأعلن الديوان الملكي الغربي قائلًا: "يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم».

وأضاف البيان المغرب: «ويمثل هذا القرار إشادة واعترافًا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى».

واختتم بيان المغرب: «وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددًا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة».