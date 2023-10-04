جنوب أفريقيا تعدم 7.5 مليون دجاجة لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أعدمت جنوب أفريقيا نحو 7.5 مليون دجاجة في محاولة لاحتواء عشرات حالات تفشي سلالتين منفصلتين من إنفلونزا الطيور التي تهدد بخلق نقص في البيض والدواجن للمستهلكين، حسبما ذكرت الحكومة والرابطة الوطنية للدواجن.

ونفق ما لا يقل عن 205 آلاف دجاجة بسبب انفلونزا الطيور في 000 حالة تفش منفصلة على الأقل في انحاء البلاد مع أكثر من نصف هذه الانتفاءات في اقليم جوتنج الذي يضم جوهانسبرج اكبر مدن البلاد والعاصمة بريتوريا.

كانت بعض متاجر البقالة في جوهانسبرج تحد من عدد البيض الذي سمح للعملاء بشرائه هذا الأسبوع - في بعض الحالات إلى علبة واحدة من ست بيضات ، واعترفت الحكومة بوجود "قيود على العرض".

وأعلنت الحكومة أنه تم إعدام ما يقرب من 2.5 مليون دجاجة تم تربيتها من أجل لحومها. وقالت رابطة الدواجن في جنوب أفريقيا إنه تم إعدام 5 ملايين دجاجة أخرى من البيض البياض.

ويمثل 7.5 مليون طائر حوالي 20-30٪ من إجمالي مخزون الدجاج في جنوب إفريقيا ، حسبما قال المدير العام لجمعية الدواجن في جنوب إفريقيا إيزاك برايتنباخ.

وقال وزير الزراعة ثوكو ديديزا، إن الحكومة تتحرك لتسريع تصاريح الاستيراد الجديدة للشركات لجلب البيض من دول أخرى "لضمان إمدادات كافية للمستهلكين".

وتدرس وزارتها أيضا الشروع في برنامج تطعيم لوقف تفشي إنفلونزا الطيور وقالت إن عدد المزارع التي بها حالات آخذ في الازدياد.

وحظرت ناميبيا المجاورة استيراد لحوم الدجاج والبيض من جنوب أفريقيا.

ويؤثر تفشي المرض على صناعة تكافح بالفعل بسبب أزمة الكهرباء. وقال برايتنباخ إن جنوب أفريقيا شهدت ثلاث حالات تفش كبيرة لإنفلونزا الطيور في السنوات الأخيرة، وكان آخرها "الأسوأ إلى حد بعيد"، مما كلف الصناعة خسائر لا تقل عن 25 مليون دولار.

وقال إنه سيتعين استيراد اللقاحات ونأمل أن تكون جاهزة للاستخدام في غضون شهرين إلى ستة أشهر.

وقال فيلهلم ماري رئيس مجموعة الدواجن في الجمعية البيطرية في جنوب أفريقيا إن ما يصل إلى 8.5 مليون دجاجة بياضة يمكن أن تتأثر وأكثر من 10 ملايين طائر بشكل عام.

وقال ماري: "يخبرني أننا سنواجه مشاكل مع هذا الوضع لفترة طويلة" ، واصفا إياه بأنه "كارثي" بالنسبة للصناعة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الشهر الماضي إن تفشي إنفلونزا الطيور آخذ في الارتفاع على مستوى العالم مع أكثر من 21 ألف حالة تفشي في جميع أنحاء العالم بين عامي 000 و2013. نادرا ما تصيب أنفلونزا الطيور البشر.

والبيض مصدر مهم وبأسعار معقولة للبروتين في جنوب افريقيا لكن الاسعار ارتفعت باطراد هذا العام ومن المتوقع ان يؤدي النقص الناجم عن انفلونزا الطيور الى ارتفاع الأسعار مرة اخرى ويزيد من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في جنوب افريقيا.

وقد تضررت صناعة الدجاج في جنوب أفريقيا بشدة هذا العام بسبب نقص الطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم لتوفير الطاقة، ولكنه أثر بشدة على الشركات.

وقال مزارعون في جنوب أفريقيا في يناير كانون الثاني إنهم اضطروا لإعدام ما يقرب من 10 ملايين كتكوت صغير في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا انقطاعا قياسيا في التيار الكهربائي في بداية العام مما تسبب في تباطؤ الإنتاج بشكل كبير وأدى إلى اكتظاظ مزارع الدجاج.

كما ضغطت صناعة الدواجن على حكومة جنوب إفريقيا لفرض رسوم دائمة على دول مثل البرازيل والدنمارك وبولندا وإسبانيا والولايات المتحدة بسبب ما تشير إليه الصناعة باسم "إغراق" منتجات الدجاج الرخيصة في جنوب إفريقيا ، مما يهدد الشركات المحلية.