رئيس سلطة الطيران المدني يستقبل نظيره الليبي لبحث التعاون المشترك

استقبل الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري نظيره الليبي الدكتور محمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي بمقر سلطة الطيران المدني المصري، وتأتى هذه الزيارة في إطار توسيع دائرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع جميع الدول العربية الشقيقة ومن بينها دولة ليبيا مما يعزز التكامل الإقليمى والدولى في مجال النقل الجوى.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا المتعلقة بمحاور التطور والنمو المتلاحق الذي تشهده صناعة النقل الجوي علي المستوي الإقليمي وكذلك استعراض سبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين، كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها مجال أمن و سلامة الطيران والتدريب هذا بالإضافة إلى استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا.

جهود قطاع الطيران المدني المصرى

ومن جانبه أعرب رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذه الزيارة مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني المصرى ودوره المحوري في النهوض بمنظومة الطيران المدني بدولة ليبيا الشقيقة لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة.

متطلعين إلى المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم فى مختلف أنشطة الطيران المدني.



