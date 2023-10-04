اتفاق بين الغرف التجارية وشركة دبى العالمية لتسير التجارة الافريقية

عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا اليوم مع عدد من قيادات شركة دبى العالمية برئاسة محمود البستكى رئيس شركة موانئ دبى



رأس الاجتماع حسام بحرية نائب امين عام اتحاد الغرف الافريقية ،تناول اللقاء دعم الصادرات المصرية بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات المصرية ،و فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين في جميع أنحاء العالم وخاصة في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي باستخدام مرافق شركة دبى العالمية ومنها الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري وتكنولوجيا المعلومات والحملات التسويقية المجانية ومركز الاتصال، حيث تدير الشركة أكثر من 50 ميناء على مستوى العالم وتقبل أيضا الدفع في العديد من البلدان في إفريقيا بالعملة المحلية منها كينيا وتنزانيا



وقال محمود البستكى ان الميناء ليس فقط رافعات ونقل بضائع ولكن كل ما يحتاجه بين البائع والمشتري متواجد فى موانئ دبى وقد أطلقنا اسم dubuy على الشركة كى تكون بين اول حرفين من كلمة "دبى" ثم اشترى بمعنى اشترى"buy" من دبى

وأضاف البستكى أنه خلال السنوات القليلة الماضية تزايدت فى الفترة الأخيرة التجارة الإلكترونية وعلى رأسها شركات امازون وعلى بابا ونون والتى أصبح لاغنى عنها



وقال حسام بحرية أن حجم التجارة الافريقية البينة لا يتجاوز ٤% من اجمالى التجارة الافريقية فهى تعانى مشكلات

النقل و اللوجستيات ،خاصة مع وجود دول مغلقة فى أفريقيا وهى الدول التى لا يوجد بها اى موانى وبالفعل بدأت

الحكومات تتغلب على هذه المشكلة من خلال إقامة الطرق البرية لنقل البضائع ،إلا أن هذه الطرق تستغرق وقت طويل ،لذا ندرس حاليا التعاون مع شركة دبى العالمية لتسيير حركة البضاعة وتسهيل التمويل للمصدر والمستورد



و أضاف محمد غالى مدير تطوير الأعمال والتجارة الدولية و الالكترونية بشركة موانئ دبى العالمية أن الاتفاق مع الغرف التجارية يستهدف فتح فرص استثمارية جديدة وفتح أسواق جديدة مع ضمان طرق دفع الكترونية أمنة للمصدرين عن طرق عدة طرق توفرها شركة دبى وكذلك توفير المواد الخام للمصنعين المصريين اللازمة للإنتاج والتصنيع بسعر يتناسب مع التكلفة المطلوبة وكذلك توفير الخدمات اللوجستية من شحن برى وبحرى وجوى بداية من المصنع وحتى المستهلك النهائى ومن المورد الاجنبى وحتى المستهلك المصرى عن طريق الموانئ التى تملكها شركة دبى العالمية التى تغطى ٧٨ بلد حول العالم .