أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة.. بشرى سارة

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-5-2024، لييسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات 78 و80 جنيها وسعر الفراخ الساسو بين 96 و97 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 90 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 88 جنيها وقد يصل الي 91 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة بداية الشهر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار مدخلات الإنتاج بعد تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء نهائيا على السوق السوداء.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدني مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للابيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي .

وكانت أسعار الفراخ وصلت إلي مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضي بسعر تجاوز 105 جنيها للكيلو في حين يسجل السعر الحالي في الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 80 جنيها للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 90 إلى 95جنيها.

سعر الكبد والقوانص 100 جنيه.

كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 115 الأسواق ليصل للمستهلك 125 جنيها

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر119 جنيهًا، ليصل للمستهلك 129 جنيها

وسجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق ليصل للمستهلك 135 جنيها.

سعر الدواجن للمستهلك

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 80 إلى 81 جنيها للكيلو الواحد.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.