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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنيء النائبة أميرة ابوشقة بتأهلها إلى أولمبياد 2024 بباريس

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة للنائبة البرلمانية  اميرة ابو شقة، لاعبة المنتخب المصري للرماية وذلك بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية بمنافسات الاسكيت سيدات وذلك ببطولة إفريقيا للرماية المقامة في مصر حاليا والتى تستمر  حتى 10 أكتوبر والتى تقام بميادين مدينة مصر الدولية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وبذلك ضمنت أميرة أبو شقة، التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لتكون خامس المتأهلين، خلف محمد حمدي وريماس خليل وهالة الجوهري ومن قبلهم البطل العالمي عزمي محيلبة.

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