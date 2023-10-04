الأنبا مكاريوس يعقد اجتماع الأقباط بالمنيا غدًا

يعقد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الأقباط الأرثوذكس في إيبارشية المنيا، الاجتماع العام، غدًا الخميس، بمقر المطرانية في كنيسة القديس أنطونيوس، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

تتبع الكنيسة نظامًا منذ اعوام في هذا اللقاء الاسبوعي، والذي يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

يعد هذا اللقاء من أبرز الفعاليات الروحية التي تنتظم الكنائس في تنظيمة ويعكس مدى القرب مع أبنائها يستثمر فيه الأب الراعي دوره الخدمي في متابعة الأوضاع الروحية وتفقد الأقباط.

اختتمت كنائس الاقباط في ربوع مصر منذ أيام، بعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الإيبارشيات القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويعود السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.