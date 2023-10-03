شاهد.. تفاصيل لقاء البابا تواضروس وسفير الفاتيكان بالعباسية

إلتقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الڤاتيكان في مصر، الكاردينال نيقولاوس تيفن، ذلك بمقر الكاتدرائية الأرثوكسية بمنطقة العباسية.

جاء اللقاء لتعريف نائب رئيس البعثة الجديد المونسنيور مارسيل، بقداسة البابا، تخلل الحوار عدة موضوعات رعوية من أبرزهم مناقشة كيفية وسبل التعامل مع الشباب في العصر الحالي مع مواكبة الأحداث الجارية في ظل الظروف العالمية الحالية.

ومن جانب، أكد البابا تواضروس على أهمية الحوار بمحبة مع الشباب لجذبهم والحفاظ على مبادئهم وتعاليم المسيح، وحرص قداسته في ختام الزيارة على نقل تحياته لقداسة البابا فرانسيس بابا الڤاتيكان وأهدى قاسته أيقونات السيدة العذراء والسيد المسيح.

احتفلت الكنائس القبطية، السبت الماضي، بختام عيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويرجع الباحثون صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

سخرت الملكة هيلانة جنودها للعثورعليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.