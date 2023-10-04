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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الروسي و"البنادرة" يحتفلان بنصر أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

 ينظم البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية احتفالية غنائية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد.

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رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

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رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية يهنئ الرئيس السيسي بذكري انتصارات أكتوبر

و تقدم فرقة البنادرة بقيادة المايسترو محمد عزت مجموعة من الاغاني الوطنية بهذه المناسبة، منها: "بسم الله"، "على الربابة" ، "ياحبيبتي يا مصر" ، "دولا مين" ،"عاش اللي قال"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "أحلف بسماها" و "رايحين في ايدينا سلاح". 

 

 تقام الاحتفالية في السادسة مساء الغد الخميس 5 أكتوبر بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي. 

 

 وصرح مراد جاتين مدير المركز الثقافية الروسية في مصر ان احتفالنا مع الاشقاء المصريين بنصر أكتوبر يؤكد ارتباطنا بمصير مشترك، ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي جعلتنا نقف على أرضية واحدة أمام كافة التحديات التي اجتزناها سويا، ولا ننسى أبدا التعاون البناء الذي تم بين الخبراء العسكريين السوفيت والأشقاء المصريين.

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