البيت الروسي و"البنادرة" يحتفلان بنصر أكتوبر

ينظم البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية احتفالية غنائية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد.

و تقدم فرقة البنادرة بقيادة المايسترو محمد عزت مجموعة من الاغاني الوطنية بهذه المناسبة، منها: "بسم الله"، "على الربابة" ، "ياحبيبتي يا مصر" ، "دولا مين" ،"عاش اللي قال"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "أحلف بسماها" و "رايحين في ايدينا سلاح".

تقام الاحتفالية في السادسة مساء الغد الخميس 5 أكتوبر بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي.

وصرح مراد جاتين مدير المركز الثقافية الروسية في مصر ان احتفالنا مع الاشقاء المصريين بنصر أكتوبر يؤكد ارتباطنا بمصير مشترك، ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي جعلتنا نقف على أرضية واحدة أمام كافة التحديات التي اجتزناها سويا، ولا ننسى أبدا التعاون البناء الذي تم بين الخبراء العسكريين السوفيت والأشقاء المصريين.