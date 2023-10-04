رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية يهنئ الرئيس السيسي بذكري انتصارات أكتوبر

أرسل المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية برقية تهنئة للرئيس عبـد الفتـاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفـال بالـذكري الخمسـين لانتصـارات أكتوبر المجيـدة.

وقال مجاهد : يسعدني وجميع العاملين بالشركة أن نتقدم لفخامتكم بأطيب وأخلص التهاني بمناسبة الاحتفـال بــذكرى انتصـارات أكتـوبر المجيدة ، داعيـا المـولـى عـز وجـل أن يـوفقكم ويسـدد خطـاكم لتحقيـق مزيـد مـن الانتصـارات والانجــازات لمصرنا العزيزة.

وأكد مجاهد أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ذكرى وطنية عظيمة ، ورمزا للفخر والعزة للمصريين.