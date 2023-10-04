الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية يهنئ الرئيس السيسي بذكري انتصارات أكتوبر

مصطفى مجاهد
مصطفى مجاهد

 

أرسل  المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية برقية تهنئة للرئيس عبـد الفتـاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفـال بالـذكري الخمسـين لانتصـارات أكتوبر المجيـدة.
وقال مجاهد :  يسعدني وجميع العاملين بالشركة أن نتقدم لفخامتكم بأطيب وأخلص التهاني بمناسبة الاحتفـال بــذكرى انتصـارات أكتـوبر المجيدة ، داعيـا المـولـى عـز وجـل أن يـوفقكم ويسـدد خطـاكم لتحقيـق مزيـد مـن الانتصـارات والانجــازات لمصرنا العزيزة.
وأكد مجاهد أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ذكرى وطنية عظيمة ، ورمزا للفخر والعزة للمصريين.

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