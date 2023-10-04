رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى حسني عبداللطيف بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء في التهنئة: “يطيب لي والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن تبعث لفخامتكم بأسمى التهاني بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يوم العزة والكرامة فكل التقدير للأبطال رجال القوات المسلحة الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته”.

وأضاف رئيس مجلس القضاء: أنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدي أبنائها البررة رجال قواتنا المسلحة الباسلة الأبطال الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء، وكل عام وسيادتكم بخير سائلاً الله (عز وجل) لسيادتكم دوام الصحة وموفور العافية، وأن يبارك جهودكم المخلصة في خدمة وطننا الغالي، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه، ويحفظكم ومصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه.

وواصل: حفظ الله جيش مصر وسدد على خطاه رفعة هذا الوطن، وكل عام وفخامتكم ومصرنا الجديدة بقيادتكم الحكيمة بخير وسلام.

كما بعث السيد القاضي حسنى عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية، والفريق أشرف إبراهيم عطوه مجاهد - قائد القوات البحرية، والفريق محمد حجازى عبدالموجود منازع قائد قوات الدفاع الجوى.