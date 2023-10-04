انعقاد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني بمسجد الحسين

السبت القادم..

تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم السبت الموافق 7/ 10/ 2023م، برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع.

أعضاء المقرأة

وتعقد المقرأة بعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ، محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي، والقارئ الشيخ عيد أبو عشرة، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي.

وستبدأ القراءة من قول الله تعالى : "‌إِنَّمَا ‌يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ" (سورة الأنعام : 36)، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.