علماء الأوقاف يتحدثون عن "حفظ النفس والمال" في أسبوع الكليات الست

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الثلاثاء 3 أكتوبر 2023م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "حفظ النفس وحفظ المال من الكليات الست"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الحفاظ على النفس أحد أهم الكليات بإجماع أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، وسائر العلماء قديمًا وحديثًا، وعندما حرم الإسلام قتل النفس حرم قتل النفس على إطلاقها فلم يحدد قتل نفس مؤمنة أو قتل نفس كافرة، أو قتل نفس حرة، أو عبدًا، أو قتل رجل، أو قتل امرأة، فحَفظ الله (عز وجل) النفس على إطلاقها، وأحاطها بسياجات واسعة من الحفظ دون أي تمييز على أساس الدين، أو اللون، أو العرق، أو الجنس، أو اللغة، فكل الدماء مصانة ومحفوظة في شرع الله الحنيف. الأوقاف

وزارة الأوقاف

كما أكدوا أن الإسلام أحاط المال بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة، وجعل ضياع المال إهمالاً كضياعه إفسادًا فكلاهما ضياع على كل حال، فكلُّ من قصّر فى حماية المال العام أو تسبب فى إتلافه أو إفساده أو ضياعه فهو آثم شرعًا، وأن الاعتداء على المال العام أشد إثمًا وجرمًا وخطرًا من المال الخاص لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به، فالأمانة فيه أشد، والمسئولية فيه أعظم.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه).‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاب التائب.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فاطمة الزهراء (رضي الله عنها).

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهداء.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشية.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباسي.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي رحيم.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي ناصر.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد خليفة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة والمغفرة.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشاوي.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي بشر الشيخ.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسال.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمل بالخارجة.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أحمد أبو الخير.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شرف الدين.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي كمال الدين.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير أدريجة.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أم غرباب.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.